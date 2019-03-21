Смотри любимые ТВ-сериалы через свой смартфон

2019-03-21, Автор - Айдар Габдулхаков; [74]
Современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день на свет появляется множество интересных возможностей для человека. Согласитесь, все мы любим смотреть телевизор, а если быть точным, определенные телевизионные каналы, где показывают различные сериалы и телепередачи. Однако не всегда хватает времени, чтобы успеть на очередной показ. Кажется, пришло время смотреть свои любимые сериалы через свой смартфон, либо планшет. Не знаешь как?

Вы любите смотреть наши сериалы, однако не успеваете доехать домой и пропускаете все самое интересное? Не беда, на помощь приходят различные онлайн-сервисы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию один из них, встречайте, перед вами kartina.tv. Данный инструмент позволяет смотреть русское ТВ в Германии, либо любой другой стране. Для этого достаточно обзавестись подпиской. Всего лишь за 16.5 евро в месяц вы получите множество бонусов, среди которых следует отметить следующее:
  • Доступ к 150 каналам
  • Доступ к общим каналам
  • Доступ к спорт каналам
  • Доступ к HD каналам
  • Хранить в архиве материал до 14 дней
  • Мультирум
  • Видеотека и многое другое
Кроме того, вам необходимо лишь сказать специальное приложение (на iOS и Android). Благодаря простому и понятному интерфейсу разобраться во всех тонкостях работы и настройке сумеют даже самые неопытные пользователи. Другими словами, вы получаете возможность смотреть ТВ-каналы в любом удобном для вас месте и для этого вам понадобится лишь доступ к сети интернет.

Отдельное внимание следует уделить тому, что вы можете обзавестись специальной приставкой для своего телевизора, который позволит смотреть все вышеперечисленное на большом экране у себя в доме. Другими словами, благодаря обычной приставке вы сможете заполучить на свой телевизор смарт функции. Все необходимое для этого можно приобрести на сайте kartina.tv, где каждый пользователь сети сумеет ответить на все интересующие его вопросы. Согласитесь, обычных телевизионных каналов недостаточно, чтобы в свободное от работы время можно было спокойно сесть перед экранами телевизоров и посмотреть что-то интересное. Всегда хочется получить больше возможностей и смотреть любимые сериалы без всякой рекламы. KartinaTV, как нам кажется, является идеальным решением для решения всех этих проблем. Вы получите доступ к огромной базе телевизионных каналов и не только. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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