Сейчас снимают очень много разнообразных сериалов в самых разных жанрах. Компании вкладывают громадные деньги в создание чего-то интересного, чтобы привлечь аудиторию и удивлять нас в каждой серии. Но, до уровня классики так никто и не добрался. Например, друзья сериал пользуется невероятной популярностью по сей день, хотя он вышел в далеком 1994 году! Стоит отметить, что современная аудитория интернета, в большинстве своем, моложе этого сериала. Тем не менее, он пользуется огромной популярностью, его смотрят и пересматривают буквально миллионы зрителей по всему миру. Крупные сервисы вещания даже покупают права на данный проект, так как он лидирует в запросах поисковой системы.Проблема сериала лишь в том, что его трудно посмотреть в хорошем качестве. В интернете на некоторых сайтах можно найти последние сезоны сериала в HD качестве, хотя и это не эталон. На большом телевизоре картинка выглядит не очень привлекательно, тем более на мониторах с 4К разрешением. Найти в сети FullHD картинку еще труднее, а посмотреть сериал в хорошем качестве в онлайне вовсе не получится. Точнее, раньше этого сделать было нельзя, теперь появился крутой сервис, у которого есть все необходимые возможности. И это действительно очень круто.

Начнем с того, что даже первые сезоны сериала здесь находятся в FullHD качестве и это очень круто. Открываешь на полный экран на мониторе и картинка очень четкая, как будто смотришь сериал не 1994 года, а 2018. Это большое преимущество, так как визуальная составляющая играет важную роль при просмотре любой картины. Кроме того, вы можете выбрать язык озвучки. Например, вы привыкли смотреть сериалы на русском языке или на украинском, здесь есть возможность выбрать то, что вам больше подходит. И это тоже приятно, так как некоторым пользователям просто некомфортно смотреть сериал на иностранном языке.С другой стороны, если вы решили посмотреть сериал в оригинале и насладиться голосами актеров, то есть возможность включить английский (оригинальный) язык с субтитрами. Это отличная возможность немного подучить язык и смотреть сериал не в переводе, а в оригинале. Лично я так его и смотрю, ведь ранее уже раз пять посмотрел в переводе и банально понимаешь без слов, что герои говорят и что дальше будет происходить. Сериал действительно культовый и ничего более интересного за следующие двадцать два года так и не сняли. Так что приятного вам просмотра.