Snapchat обновил функцию шаринга местоположения

Snapchat добавляет новую функцию обмена данными о местоположении, стремясь улучшить свои функции безопасности. В приложении представлен обмен данными о местоположении в реальном времени, который позволяет пользователям делиться своим точным местонахождением с избранными друзьями в течение коротких периодов времени. На Snap Map уже много лет используется обмен данными о местоположении, но текущая версия этой функции обновляет местоположение только при открытии приложения Snapchat. Новое «живое местоположение» позволит избранным друзьям точно видеть, где вы находитесь в режиме реального времени в течение заданного периода времени, как в приложении Apple «Найди меня». Информация о местоположении может быть передана в течение 15 минут, одного часа или восьми часов за раз.

Руководство Snapchat говорит, что дополнительная функция может упростить встречи с друзьями или помочь людям «оставаться в безопасности» в ситуациях, когда им может понадобиться дополнительная уверенность в том, что друг или член семьи может видеть, где они находятся. Компания отмечает, что пользователям нужно будет дружить и взаимно соглашаться на совместное использование местоположения в реальном времени, чтобы использовать его. Обновление появилось после того, как Snapchat в последние месяцы попыталась улучшить свои функции безопасности. Компания недавно объявила, что ограничит рекомендации друзей для подростков, также ожидается, что в этом году приложение запустит новые функции родительского контроля.