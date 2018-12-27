Snapchat обзавелся AR-масками для собак

2018-12-27, Автор - Anna; Продукт - Snapchat ; [74]
В сервисе Snapchat появилась возможность украсить своего любимчика очками, оленьими рогами или же надеть милую бабочку на нос. С помощью фильтров в дополненной реальности, которые адаптированы для всех пород собак.

Это не первая попытка Snapchat выйти на рынок домашних животных. Компания впервые запустила набор AR-масок для кошек в прошлом месяце. Чтобы получить доступ к маскам, достаточно навести объектив на своего питомца и из имеющихся фильтров выбрать нужный. Если в Snapchat маски для собак не появились, то приложение необходимо обновить.

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