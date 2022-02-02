Snapchat проведёт первый концерт в метавселенной

Социальная сеть Snapchat, возможно, не особенно заинтересована в метавселенной — по крайней мере, не так, как это было сформулировано Марком Цукербергом, — но последний эксперимент компании, безусловно, очень похож на его версию. Компания объединяется с Universal для проведения виртуального концерта с участием Дженнифер Лопес и колумбийского поп-певца Малумы, который зрители могут смотреть как свои аватары Bitmoji. Сам концерт не будет проходить в приложении Snapchat, но потенциальные зрители могут получить доступ к шоу, войдя на специальный веб-сайт концерта под своим логином в Snapchat. Аватары пользователей Bitmoji будут отображаться как зрители в толпе. Есть также несколько интерактивных эффектов, которые будут доступны во время шоу, в том числе возможность запустить «волну» и запустить виртуальный лазерный эффект. Лопес и Малума также появятся в виде 3D-аватаров.

Мероприятие, запланированное на 3 февраля, предназначено для продвижения грядущей романтической комедии «Выходи за меня» (также с Лопес и Малумой в главных ролях) и, как сообщает компания, продлится около 10 минут. Виртуальные концерты стали одним из первых примеров опыта, подобного метавселенной. Внутриигровые концерты Fortnite часто упоминаются в дискуссиях о том, как будет выглядеть возможная метавселенная. А генеральный директор Epic Games Тим Суини сказал, что хочет, чтобы издатель Fortnite был лидером в этой области. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг также упомянул концерты в метавселенной, написав в прошлом году, что в будущем люди смогут «мгновенно телепортироваться как голограмма», чтобы посещать концерты.
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