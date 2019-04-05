Snapchat запускает собственную игровую платформу

Snap сделал официальную новость на партнерском саммите, который прошел в Лос-Анджелесе. Компания заявила, что, начиная с сегодняшнего дня, она начнет выпускать серию игр, созданных исключительно для Snapchat, включая одну, которую она сама разработала под названием Bitmoji Party. Snap говорит, что уникальность игрового сервиса заключается в том, что каждый заголовок разработан для высококачественного, синхронного игрового процесса, а это значит, что вы можете играть в них в реальном времени с друзьями прямо через приложение.

Для этого Snapchat переработал функцию чата с новой кнопкой «ракета», которая позволит вам быстро войти в игру и играть в нее с друзьями. При запуске Snap Games будет представлено шесть игр, основанных на HTML5 и охватывающих широкий спектр жанров. Со своей собственной вечеринкой Bitmoji компания черпала вдохновение в классической вечеринке Mario Party от Nintendo: используя свой 3D-аватар Bitmoji, вы можете играть в серию мини-игр одновременно с восемью друзьями и одновременно общаться с ними, как голосом, так и текстом. Одной из мини-игр в Bitmoji Party является Zombie Escape, которая начинается с того, что один игрок заражается вирусом, а затем преследует других игроков посреди дома с привидениями.