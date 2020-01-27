Социальная сеть Octi AR для iOS стала доступной

Octi запустила первую мире социальную сеть, которая использует дополненную реальность. Компании потребовались годы, для того чтобы создать приложение для взаимодействия людей друг с другом.

На разработку потребовалось 12 миллионов долларов. Это приложение уникальное, оно побуждает общаться пользователям между собой в режиме реального времени, так как общение в социальных сетях происходит только посредством текста.

Приложение Octi дополненной реальности доступно для загрузки в магазине Apple iOS. Версия для Android будет доступна позже в 2020 году.