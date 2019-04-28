Сонг Го "Heen" Ли должен стать отличным усилением для филиппинского состава. Напомним вам о том, что именно с помощью Сонг Го "Heen" Ли в 2017 году Team Liquid смогли стать чемпионами The International 7, а KuroKy — самым богатым киберспортсменом в истории компьютерного спорта.

На данный момент TNC Predator располагаются на десятой строчке в рейтинге Dota Pro Circuit. В связи с тем, что TNC не смогли пробиться ни на MDL Disneyland Paris Major 2019, ни на OGA Dota PIT Minor 2019, то филиппинцы скоро потеряют свое место в рейтинге. Для того, чтобы пройти на The International 2019, коллективу придется очень сильно постараться и использовать единственный шанс в виде региональной квалификации. Именно для того, чтобы благополучно использовать данную возможность, организация прибегла к помощи южнокорейского тренера.

TNC Predator в 2018 году сменила двух тренеров — в разное время эти обязанности выполняли Сиватибан 1437 Сиванатапиллаи и Нико Eyyou Барселон. До этого клуб работал с Мюриэль Kipspul Хёйсман и Ли SunBhie Чон Дже.

Следующим LAN-турниром для TNC станет ESL One Birmingham 2019, события которого развернутся с 28 мая по 2 июня.