Sony Xperia 8 выглядит очень странно

Официально представлен смартфон Sony Xperia 8, который выглядит очень уж странно. Дело в том, что сотрудники компании Sony довольно активно продвигают свой собственный дизайн корпуса у смартфонов, хотя на самом деле это не очень крутой дизайн. К примеру, у Sony Xperia 8 довольно толстые рамки справа, слева и снизу, а сверху вовсе громадная панель для динамика, фронтальной камеры и датчика слежения. Это крайне некрасиво смотрится и на самом деле у Sony Xperia 8 мало привлекательных черт, за которые можно было бы устройство похвалить. Также стоит отметить, что на тыльной стороне расположена система из двух камер, которая сильно выпирает за пределы корпуса и является весьма странны дизайнерским решением. Как и весь смартфон.