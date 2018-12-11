Sony и Rhapsody готовят сервис для прослушивания музыки Mora Qualitas

Общеизвестно, что потоковым музыкальным сервисам трудно закрепиться в Японии - в этой стране все еще доминируют компакт-диски.

Sony и Rhapsody в начале 2019 года запускают первый в Японии сервис потоковой музыки для аудиофилов - Mora Qualitas. Платите 17,50 долларов в месяц, и вы можете слушать файлы FLAC без потерь с качеством до 24 бит / 96 кГц. Служба работает под управлением технологии Napster компании Rhapsody и первоначально будет работать на компьютерах Mac и Windows, хотя в будущем обещают поддержку «многих других платформ». Mora Qualitas может выступать лучше, чем Spotify и другие конкуренты, благодаря поддержке отечественного гиганта, такого как Sony.