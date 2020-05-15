Sony представила первые датчики с искусственным интеллектом

Sony анонсировала первые в мире датчики изображения с искусственным интеллектом (AI) на борту IMX500 и IMX501. Они представляют собой 12,3-мегапиксельные датчики «интеллектуального зрения». То, что они «видят», можно анализировать и обрабатывать непосредственно на их логической микросхеме, не полагаясь на облачные сервисы. Такая конструкция позволяет обеспечить точное отслеживание объектов в режиме реального времени во время записи видео.

IMX500 и IMX501 способны записывать видео с разрешением 4K при 60 к/с. IMX500 - «голый» чип, а более крупный IMX501 содержит инкапсулированный продукт. Датчики можно реализовать, например, в магазинах, где они могут подсчитать, сколько клиентов зашло внутрь, а после установки над полками они также будут полезны для контроля количества товаров. Они также смогут создать своеобразную тепловую карту, определяющую места, где собирается больше людей.

Таким образом, потенциальных приложений довольно много, и Sony уже начала рассылать образцы IMX500 партнерам и начнет тот же процесс с IMX501 в следующем месяце.