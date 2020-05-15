Sony представила первые датчики с искусственным интеллектом

IMX500 и IMX501 способны записывать видео с разрешением 4K при 60 к/с. IMX500 - «голый» чип, а более крупный IMX501 содержит инкапсулированный продукт. Датчики можно реализовать, например, в магазинах, где они могут подсчитать, сколько клиентов зашло внутрь, а после установки над полками они также будут полезны для контроля количества товаров. Они также смогут создать своеобразную тепловую карту, определяющую места, где собирается больше людей.
Таким образом, потенциальных приложений довольно много, и Sony уже начала рассылать образцы IMX500 партнерам и начнет тот же процесс с IMX501 в следующем месяце.