Сообщения от Google получает интересное обновление

Приложение для обмена сообщениями Android от Google сегодня получает новое интересное обновление. Сообщения от Google, под которым в наши дни носит приложение, теперь может отображать реакции с iPhone в виде смайликов, «точно так же, как когда вы переписываетесь с кем-то, кто использует устройство Android», — говорит Google. Первоначально это будет доступно для англоязычных устройств.

Сообщения от Google также имеют другие новые функции, такие как организованный почтовый ящик, который автоматически сортирует ваши сообщения на вкладки «Личные» и «Бизнес». Сообщения с одноразовым паролем можно настроить так, чтобы они автоматически удалялись через 24 часа, чтобы уменьшить беспорядок.
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