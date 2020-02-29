Сообщения в Instagram теперь можно отправлять через Windows 10

Разработчики Instagram обновили приложение для Windows 10.

Разработчики Instagram обновили своё программное обеспечение для Windows, использовав технологию прогрессивного веб-приложения PWA. Теперь в Instagram для ПК появились функции мобильного приложения. Это довольно удобно, особенно тем кто пользуется Instagram больше всего через ПК.

До этого разработчики уже экспериментировали с PWA. Тогда пользователи могли загружать фото прямо с компьютера, теперь такой функций нет и не известно вернут ли ее обратно.