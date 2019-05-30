Сообщить об ошибке Facebook можно будет, встряхнув телефон

2019-05-30, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Facebook; [57]
Благодаря новой функции при возникновении ошибки можно будет просто встряхнуть телефон и отправить отчёт с помощью всплывающего окна.

Метод «встряхнуть для отчёта» ранее начал работать в качестве дополнительной функции на iOS. Теперь он станет настройкой по умолчанию на iOS и Android. Пользователи по-прежнему смогут сообщать об ошибках через меню справки и поддержки Facebook. Но компания надеется, что новый способ облегчит эти действия.

Пока что новая функция доступна только небольшому проценту пользователей в мире, но в течение следующих двух недель она должна появиться у всех.


Комментарии:
Bose представила Noise Cancelling Headph...
Bose представила Noise Cancelling HeadphКомпания Bose официально анонсировала наушники Noise Cancelling Headphones 700, которые, как вы уже понял...
OPPO Reno в новом оформлении...
OPPO Reno в новом оформленииВ последнее время производители смартфонов стараются создавать свои уникальные решения и привлекать польз...
Galaxy Fold выйдет не скоро...
Galaxy Fold выйдет не скороНа просторах интернета активно обсуждали тот факт, что смартфон Galaxy Fold, который компания Samsung ано...
Sony выпустила трейлер Death Stranding, ...
Sony выпустила трейлер Death Stranding, Sony показала новый трейлер Death Stranding с геймплеем и сюжетом. ...
Gearbox выпустит дополнение для Borderla...
Gearbox выпустит дополнение для BorderlaРазработчики из Gearbox планируют подготовить фанатов к релизу Borderlands 3, и выпустить сюжетное дополн...
В Uber может появиться возможность выбир...
В Uber может появиться возможность выбирUber, возможно, тестирует функцию, которая позволит пассажирам добавлять водителей в число «любимых», что...
Microsoft рассказала о своей новой «совр...
Microsoft рассказала о своей новой «соврНа этой неделе во время Computex в Тайбэе Microsoft поделилась своими планами на новую операционную систе...
В Steam началась распродажа серии игр Hi...
В Steam началась распродажа серии игр HiСтим запустил распродажу серии игр Hitman со скидками до 80%. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов Motorola Moto G7 Plus. Смартфон с оптической стабилизациейОбзор плюсов и минусов Motorola Moto G7 Plus. Смартфон с оптической стабилизацией
Обзор HyperX Alloy Core RGB. Лучшая мембранная клавиатура до 4000 рублейОбзор HyperX Alloy Core RGB. Лучшая мембранная клавиатура до 4000 рублей
Обзор Razer Kraken Multi-Platform RZ04-02830200-R3M1. Лучшая гарнитура 2019 с 3,5 мм аудио разъемомОбзор Razer Kraken Multi-Platform RZ04-02830200-R3M1. Лучшая гарнитура 2019 с 3,5 мм аудио разъемом
Обзор be quiet! Dark Rock Slim. Компактный и бесшумный кулерОбзор be quiet! Dark Rock Slim. Компактный и бесшумный кулер
Обзор плюсов и минусов Huawei Y7 2019. Бюджетный смартфон с ёмким аккумуляторомОбзор плюсов и минусов Huawei Y7 2019. Бюджетный смартфон с ёмким аккумулятором
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма н...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма нМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят достаточно дорого и когда какая-то компания показывае...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выж...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выжЯ некоторое время поиграл в Seeds of Resilience и пришел к заключению, что эта игра не стоит ваших денег....
Компания NAVITEL обновила модельный ряд ...
Компания NAVITEL обновила модельный ряд Сейчас мало какая поездка на автомобиле обходится без навигатора или видеорегистратора: первый позволяет ...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилка...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилкаНа просторах интернета только ленивый не написал об игре Dauntless, которая буквально за несколько дней с...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. Оч...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. ОчМногие пользователи привыкли, что игровые ноутбуки используются исключительно для игр и не для чего более...
Обзор Satisfactory. Строим заводы...
Обзор Satisfactory. Строим заводыПришло время посмотреть на проект Satisfactory и оценить данную игру. В сети есть масса статей, обзоров и...
Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019....
Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019.Сегодня мы поговорим о смартфоне ZTE Blade A5 2019, который стоит довольно адекватных денег и вполне подх...
Обзор Fossil Hunters. Два часа интересно...
Обзор Fossil Hunters. Два часа интересноСегодня речь пойдет об игре Fossil Hunters, которая изначально показалась мне весьма увлекательной и стил...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
Предварительный обзор Infinix S4. Прямик...
Предварительный обзор Infinix S4. ПрямикМы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые ...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позв...
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor