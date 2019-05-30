Сообщить об ошибке Facebook можно будет, встряхнув телефон

Благодаря новой функции при возникновении ошибки можно будет просто встряхнуть телефон и отправить отчёт с помощью всплывающего окна.

Метод «встряхнуть для отчёта» ранее начал работать в качестве дополнительной функции на iOS. Теперь он станет настройкой по умолчанию на iOS и Android. Пользователи по-прежнему смогут сообщать об ошибках через меню справки и поддержки Facebook. Но компания надеется, что новый способ облегчит эти действия. Пока что новая функция доступна только небольшому проценту пользователей в мире, но в течение следующих двух недель она должна появиться у всех.