Сооснователь «ВКонтакте» инвестировал во Fnatic

Fnatic привлекла $19 млн инвестиций от нескольких фондов. Больше всех вложил фонд LVL1, принадлежащий сооснователю «ВКонтакте» Льву Левиеву. Об этом сообщил Esports Observer. Лев Бинзумович Левиев

Предприниматель и инвестор, сооснователь крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» и сети дата-центров Selectel. В список инвесторов также вошли британские компании Beringea и Unbound, гонконгская BlackPine, а также руководитель MIT Media Lab Дзёити Ито. Сообщается также, что Левиев войдёт в совет директоров Fnatic. Деньги уйдут на расширение в Азии и Северной Америке, увеличения штата со 150 до тысячи человек в течение пяти лет, развитие линейки девайсов Fnatic Gear, а также усиление состава в LEC.