Состав Red Diamonds по PUBG распался. Информация об этом появилась в социальных сетях организации.

Команду подписали в ноябре 2018 года. За время своего существования команда Red Diamonds заняла четвертое место на Global Loot League Season 3 и выиграла Unique League Season 3. Команда из России также попала на PUBG Europe League. Первую фазу турнира Red Diamonds закончили на девятой строчке и не заработали призовых — это второй результат среди команд из СНГ.

Также сообщается, что бывшие игроки российского коллектива пополнят ряды других клубов.