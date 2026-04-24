Состоялся официальный релиз Ubuntu 26.04 LTS

Сегодня компания Canonical официально выпустила Ubuntu 26.04 LTS — новую долгосрочную версию одного из самых популярных дистрибутивов Linux. Обновление приносит как заметные визуальные изменения, так и множество внутренних улучшений, влияющих на стабильность, производительность и безопасность системы. Ранее компания уже сообщала о повышении минимальных системных требований — теперь для установки Ubuntu требуется минимум 6 ГБ оперативной памяти. Главным заметным изменением стал переход на GNOME 50 — эта версия окружения теперь полностью требует использование Wayland и получила улучшенную, уже не экспериментальную поддержку VRR, а также дробного масштабирования интерфейса. Появилась новая функция, благодаря которой курсор отображается с полной частотой обновления монитора, даже если открытое приложение работает с меньшей кадровой частотой.

Кроме того, Ubuntu 26.04, получившая кодовое имя Resolute Raccoon, переходит на ядро Linux 7.0. Среди улучшений заявлены более эффективное управление памятью, снятие статуса экспериментальной поддержки языка Rust, обновление драйверов и системных компонентов, включая ZFS. Дополнительно появились новые механизмы защиты, например полное шифрование диска с использованием TPM. Важным нововведением стало то, что Ubuntu 26.04 стала первой версией системы, которая поставляется с NVIDIA CUDA из коробки. А для пользователей видеокарт AMD в официальных репозиториях доступна платформа ROCm, что упрощает запуск локальных ИИ-моделей.