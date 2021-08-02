SoundStream запускает серию тематических подборок аудиокниг издательства «Эксмо»

Российская подкаст-платформа SoundStream запускает серию тематических подборок аудиокниг издательства «Эксмо». Покупать их будет выгоднее, чем приобретать книги по отдельности или подписываться на всю библиотеку. Подкаст-платформа Soundstream и издательство «Эксмо» объявили о начале сотрудничества. Компании объединились, чтобы открыть новые возможности для людей, которые ценят своё время и стремятся тратить его с максимальной пользой. Для них будет созданы тематические подборки аудиокниг. Эти серии будет покупать выгоднее, чем приобретать отдельные книги. Подписка на подборку обойдется в 299 рублей в месяц.

Согласно статистике, собранной платформой Soundstream, аудитория подкастов и аудиокниг совпадает. Авторы популярных подкастов часто обсуждают литературу и рекомендуют её своим слушателям. Теперь от подкастов можно быстро и удобно перейти к прослушиванию аудиокниг, не покидая площадку. В каждой подборке от издательства «Эксмо» изначально будет десять произведений. Тематика самая разная — от остросюжетных художественных произведений до бестселлеров по саморазвитию. Среди уже анонсированных серий — «Скандинавия vs. Япония» (детективы), «Счастье с чашкой кофе» (книги про счастье), «Аудиокниги для родителей», «Успокойся, не переживай, без паники». В дальнейшем каждая подборка будет регулярно пополняться новыми изданиями.

«Наше предложение должно понравиться читателям и слушателям, которые сфокусированы на определенной теме и стремятся разобраться в ней досконально, — говорит контент-директор платформы Soundstream Сергей Епихин. — Подобного варианта сотрудничества на рынке пока не было, хотя это близкие, даже родственные форматы, и мы надеемся, что аудитория оценит его по достоинству. Мы с коллегами из «Эксмо» полны решимости активно развивать новое направление, пополняя подборки новыми книгами и предлагая новые актуальные темы».

«Сегмент аудиокниг издательской группы «Эксмо по отношению к 2020 году показал рост на уровне 75% — это наиболее динамично развивающийся формат, привлекающий в том числе новую читательскую аудиторию. Партнерство с одной из крупнейших российских подкаст-платформ — это стратегически важный шаг для издательства. Мы опирались на предпочтения слушателей подкастов, формируя коллекции под разнообразные запросы — бестселлеры по психологии и родительству, лайфстайл направление представлено художественными книгами для души и топовыми детективами. В планах — расширение сотрудничества и формирование новых коллекций, исходя из отклика аудитории», — говорит генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.