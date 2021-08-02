SoundStream запускает серию тематических подборок аудиокниг издательства «Эксмо»

Российская подкаст-платформа SoundStream запускает серию тематических подборок аудиокниг издательства «Эксмо». Покупать их будет выгоднее, чем приобретать книги по отдельности или подписываться на всю библиотеку. Подкаст-платформа Soundstream и издательство «Эксмо» объявили о начале сотрудничества. Компании объединились, чтобы открыть новые возможности для людей, которые ценят своё время и стремятся тратить его с максимальной пользой. Для них будет созданы тематические подборки аудиокниг. Эти серии будет покупать выгоднее, чем приобретать отдельные книги. Подписка на подборку обойдется в 299 рублей в месяц.

Согласно статистике, собранной платформой Soundstream, аудитория подкастов и аудиокниг совпадает. Авторы популярных подкастов часто обсуждают литературу и рекомендуют её своим слушателям. Теперь от подкастов можно быстро и удобно перейти к прослушиванию аудиокниг, не покидая площадку. В каждой подборке от издательства «Эксмо» изначально будет десять произведений. Тематика самая разная — от остросюжетных художественных произведений до бестселлеров по саморазвитию. Среди уже анонсированных серий — «Скандинавия vs. Япония» (детективы), «Счастье с чашкой кофе» (книги про счастье), «Аудиокниги для родителей», «Успокойся, не переживай, без паники». В дальнейшем каждая подборка будет регулярно пополняться новыми изданиями.

«Наше предложение должно понравиться читателям и слушателям, которые сфокусированы на определенной теме и стремятся разобраться в ней досконально, — говорит контент-директор платформы Soundstream Сергей Епихин. — Подобного варианта сотрудничества на рынке пока не было, хотя это близкие, даже родственные форматы, и мы надеемся, что аудитория оценит его по достоинству. Мы с коллегами из «Эксмо» полны решимости активно развивать новое направление, пополняя подборки новыми книгами и предлагая новые актуальные темы».

«Сегмент аудиокниг издательской группы «Эксмо по отношению к 2020 году показал рост на уровне 75% — это наиболее динамично развивающийся формат, привлекающий в том числе новую читательскую аудиторию. Партнерство с одной из крупнейших российских подкаст-платформ — это стратегически важный шаг для издательства. Мы опирались на предпочтения слушателей подкастов, формируя коллекции под разнообразные запросы — бестселлеры по психологии и родительству, лайфстайл направление представлено художественными книгами для души и топовыми детективами. В планах — расширение сотрудничества и формирование новых коллекций, исходя из отклика аудитории», — говорит генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Комментарии и отзывы SoundStream
Зачем бизнесу мобильное приложение...
С развитием мобильных технологий человечеству открылись широкие возможности и инструменты которые внедряю...
Купить Консультант Плюс...
КонсультантПлюс - это справочно-правовая система, профессиональный помощник для работы с правовой информа...
Сервис AliRadar - помощник в покупках...
Интернет-магазины набирают популярность и постепенно вытесняют обычные магазины. Заказывать товары у них ...
Сбер обновил онлайн-платформу Visper для...
Сбер обновил онлайн-платформу по созданию визуальных персонажей по созданию визуальных персонажей Visper,...
Подготовь костюм Деда Мороза с лета...
Как поется в рекламном ролике Coca-Cola "Праздник к нам приходит". Новый год ждут все, и стар и млад. Пра...
Слушаем музыку онлайн...
Все больше людей используют онлайн-сервисы для прослушивания любимой музыки. Сегодня нет необходимости ск...
Платформа Visper от Сбера создала первый...
Платформа Visper от Сбера получила новое обновление. Платформа Visper, позволяющая генерировать визу...
SoundStream запускает серию тематических...
Российская подкаст-платформа SoundStream запускает серию тематических подборок аудиокниг издательства «Эк...
Правила безопасного онлайн-шоппинга: как не попасться на удочку мошенниковПравила безопасного онлайн-шоппинга: как не попасться на удочку мошенников
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor