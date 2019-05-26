Советы по выбору тротуарной плитки

Современный тротуар немыслим без уложенной тротуарной плитки. Несмотря на то, как многие слои общества критиковали руководство города Москвы за укладывание тротуарной плитки, факт остается фактом - город преобразился и все сильнее стал похож на крупные европейские города. Многие на своих загородных участках занялись активным укладыванием тротуарной плитки вместо традиционных покрытий. В данной заметке мы дадим несколько практических советов по выбору тротуарной плитки.

Во-первых, при покупке тротуарной плитки вы можете полностью довериться отечественным производителям. Крупный завод плитки Steingot находится в Московской области и предлагает плитку самой различной расцветки, форм по доступным ценам. На сайте производителя steingot.ru имеются контактные данные продавцов и сообщается, что в течение суток готовы отгрузить тротуарную плитку для площади до тридцати тысяч квадратных метров. Плитка соответствует всем современным ГОСТам и имеет заявленный срок службы до 50 лет.

Во-вторых, какого бы вы производителя плитки не выбрали следует помнить ключевые требования к ней из ГОСТа:

- Это истираемость не более 0,7 грамм с квадратного сантиметра площади в год.

- Выдерживаемое давление от 30 мегапаскаль на квадратный сантиметр площади.

- Сохранение свойств при цикле заморозки/разморозки от 200.

- Впитываемость воды не более пяти процентов от собственной массы.

В-третьих, следует различать два ключевых вида тротуарной плитки - это вибролитая и вибропрессованная. Отличаются они технологией производства и, соответственно, качеством. Если по вибропрессованной плитке могут спокойно передвигаться автомобили, то по вибролитой проезд автомобилей категорически не рекомендуется. Отмеченный выше отечественный производитель тротуарной плитки Steingot как раз предлагает вибропрессованную плитку с морозоустойчивостью F200.

Согласно доступной информации и проведенным исследованиям время службы вибропрессованной плитки составляет до 50 лет. Преимуществом решения STEINGOT являются использование высокотехнологичного производства с максимальной автоматизацией, роботизированный конвейер с высокой производительностью, идеальная форма и геометрия плиток, высокое качество используемых материалов, морозостойкость F200, несколько ступеней контроля качества каждой партии. Доступна большой выбор палитры цветов и текстур, а также формы исполнения.