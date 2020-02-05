Создано приложение отслеживающее распространение коронавируса

В Таиланде создано приложение, которое отслеживает распространение и последние новости коронавируса в Ухане. ВОЗ недавно заявила, что это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения и правительства всего мира пытаются остановить ее распространение.

Приложение показывает количество зараженных людей, известных смертей и выздоровлений, а данные предлагаются в виде диаграммы. Вы можете даже увеличить определенные регионы. Разработчики получают информацию непосредственно от ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний по всему миру.