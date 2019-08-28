SpaceX Starhopper совершил успешный полет

Илон Маск сообщил об успешном тестировании проекта SpaceX Starhopper, который позволит путешествовать по планетам и совершать невысокие взлеты на короткие расстояния в космосе или на удаленных планетах. Во время тестирования проект SpaceX Starhopper взлетел на 152 метра, после чего завис в воздухе и пролетел в сторону на 100 метров, после чего успешно приземлился на площадку ровно в том месте, в котором должен. Данный проект позволит в будущем путешествовать по уже освоенным планетам на короткие расстояния для перевозки грузов или установки определенного оборудования на поверхности планет или других комических объектов. Весьма приятно, что уже сейчас такие вот летательные аппараты являются реальностью и их можно использовать.