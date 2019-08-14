Спецодежда для рабочих. Какой она должна быть?

Любой опытный прораб скажет вам, что хорошая спецодежда должна быть надежной, неприхотливой в ношении и в уходе, а также недорогой и приятной на вид. Можно ли сочетать все это в одном комплекте? Однозначный ответ – да, но нужно помнить о нескольких важных моментах.

Выбор ткани для спецодежды невозможно переоценить. Различают два вида: смесовую ткань из полиэстера и различные смеси из хлопка. Последние отлично подойдут, например, для повара, поскольку они имеют способность «дышать». А вот полиэстер такого свойства лишен, зато имеет стойкость к разрыву. Поэтому эксперты советуют выбирать ткань из смеси хлопка и полиэстера.

Другой важный критерий для выбора спецодежды, это её плотность. Логично предположить, что, чем она выше, тем лучше. Однако здесь важно не переусердствовать, ведь излишне плотная одежда будет очень тяжелой и, соответственно, неудобной в ношении. Специалисты выделяют среднее рекомендованное значение в триста граммов на один квадратный метр.

Еще один критерий, на который обращают внимание в https://www.ozon.com.ua/spec/spetsodezhda/ , плотность шва. Если вы будете выбирать спецовку в специализированном магазине или на рынке, у вас будет возможность тщательно изучить шов. При выборе в интернет-магазине внимательно изучите фотографии. Если швы тройные и из высококачественных ниток, то шансы на долговечность одежды увеличиваются. Также отметим защиту от загрязнений, ведь если спецовка быстро пачкается, то и носить её не захочется.

Другой немаловажный момент, это допустимая норма температуры. Особенно это актуально при выборе «робы», которая должна выдерживать шестьдесят градусов по Цельсию. Еще один, возможно, не самый очевидный критерий – пропитки и обработка. Это очень актуально, например, для пожарных, спецовки которых должны обладать огнестойкостью.

Последний критерий, которому отчего-то уделяется мало внимания, это цвет спецодежды. На рынке представлены комплекты самых разных расцветок, выбор которых зависит от сферы применения. Некоторые элементы спецодежды часто выполнены из оранжевого цвета, который является сигнальным по причине своей отличной видимости. Инженеры и техники обычно выбирают зеленую одежду, работники сферы обслуживания и строители предпочитают белый и синий цвета, а военные традиционно выбирают цвет «хаки». Будет интересно узнать какой спецодежде вы отдаете предпочтение вы сами, а также на какие параметры обращаете внимание.