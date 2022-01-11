Spotify HiFi запустят, но когда именно никто не знает

Почти год назад Spotify объявила о планах развернуть более высокий уровень своего потокового сервиса с музыкой CD-качества на некоторых рынках в 2021 году. Однако Spotify HiFi по-прежнему недоступен, и нет никаких указаний на то, когда он действительно появится. «Исполнители и фанаты сказали нам, что для них важно качество звука HiFi. Мы согласны и рады предоставить пользователям Premium возможности Spotify HiFi в будущем», — сказал представитель Spotify. «Но, к сожалению, у нас нет подробностей о сроках, которыми мы могли бы поделиться сегодня». Более того, модератор Spotify поделился аналогичным обновлением на форумах сообщества. Стоит отметить, что еще в 2017 году Spotify протестировала звук CD-качества, предложив некоторым пользователям в США доступ к музыке без потерь за дополнительные 7,50 долларов в месяц.

С тех пор другие известные сервисы потоковой передачи музыки перешли на потоковую передачу без потерь, а Apple Music присоединилась к таким компаниям, как Tidal и Deezer. Даже французский потоковый HD-сервис Qobuz появился в США в 2019 году. При этом Spotify не сообщила, сколько будет стоить HiFi, когда услуга будет развернута более широко, но конкуренты могут заставить стриминговый сервис предложить потоковую передачу музыки без потерь без каких-либо дополнительных затрат. Дело в том, что Apple Music, Amazon Music и Tidal за последний год включили аудио CD-качества в свои стандартные планы. К сожалению, придется ждать больше новостей в этом направлении.