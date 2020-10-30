Spotify достигла 320 миллионов активных пользователей

Популярный сервис потоковой музыки Spotify достиг 320 миллионов активных пользователей в прошлом квартале, что на 29% больше, чем 248 миллионов, о которых сообщалось годом ранее. Это объясняется приходом сервиса в новые страны, в частности, в Индию и Россию.

Из них 144 миллиона пользователей воспользовались платной подпиской Spotify Premium, Premium Duo и Premium Family. Это самые прибыльные клиенты Spotify и их общее количество увеличилось на впечатляющий 31 миллион в годовом исчислении, или на 27%. Что касается финансовой стороны, Spotify сообщила, что выручка выросла на 14% в прошлом квартале до 2,32 миллиарда долларов.