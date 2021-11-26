Spotify хочет конкурировать с TikTok

Spotify тестирует новый видеопоток в стиле TikTok в своем бета-приложении для iOS, которое показывает полноэкранные видеоклипы во время воспроизведения песен, сообщает информационное издание TechCrunch. Разработчики из Spotify подтвердили тест новой функции, но отказались комментировать, когда новая функция будет официально реализована в приложении. «В Spotify мы регулярно проводим ряд тестов, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем», — заявил представитель компании. «Некоторые из этих тестов в конечном итоге прокладывают путь к более широкому пользовательскому опыту, а другие служат только в качестве важного урока. В настоящее время у нас нет никаких новостей, которыми можно поделиться». То есть в обозримом будущем ожидать появления данной функции не стоит.

С другой стороны, нужно понимать, что для разработчиков данного приложения это отличная функция для привлечения новых пользователей — достаточно предоставить аудитории возможность погрузиться в нескончаемый поток роликов, чтобы посещаемость платформы выросла в разы. Другое дело, что некоторые функции на самом деле не найдут свою аудиторию — всё же TikTok изначально создавали для того, чтобы пользователь мог просматривать видео и получать необходимую информацию в таком формате, тогда как Spotify является платформой для прослушивания треков. Будем ждать новостей по этому поводу и посмотрим, насколько функция будет уместна именно на этой стриминговой платформе.
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