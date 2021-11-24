Spotify сотрудничает с Netflix, чтобы запустить новый Netflix Hub

Сегодня Spotify объявила о сотрудничестве с Netflix для запуска выделенного хаба Netflix в рамках сервиса. Доступ к этому хабу можно получить как с мобильного телефона, так и из веб-версии сервиса. Выделенный хаб будет служить универсальным магазином для всех носителей, связанных с Netflix, некоторые из которых являются эксклюзивными для Spotify. Сюда входят официальные саундтреки к шоу и фильмам Netflix, в том числе популярное новое шоу «Игра кальмаров» и художественный фильм Лин-Мануэля Миранды «Тик, тик ... Бум!» а также официальные плейлисты, включающие все лицензионные песни, представленные в таких шоу, как «Money Heist» и «Bridgerton».

Хаб также является местом для всех подкастов, связанных с различными медиа, которые делает Netflix, включая такие названия, как «Netflix - это ежедневная шутка» и «Корона: официальный подкаст». У Netflix также есть улучшенные альбомы для избранных названий, таких как новый фильм «Чем тяжелее они падают», который, помимо саундтрека к фильму, также включает закулисный взгляд на создание саундтрека.
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