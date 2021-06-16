Spotify запустила своего конкурента Clubhouse

Spotify запустил своего собственного конкурента Clubhouse — Spotify Greenroom, который обещает живое аудиообщение и несколько дополнительных бонусов и возможностей для пользователей, которые создают контент или продвигают его. Clubhouse оказался настоящим хитом пандемии, предлагая аудио-чаты с простыми инструментами хостинга, и это буквально вынудило конкурентов создавать что-то своё, уникальное и интересное. Но в случае с Spotify Greenroom компания на самом деле не создавала ничего нового — она опирается на разработку компании Betty Labs, которую Spotify приобрела еще в марте. Именно на технологиях данного производителя компания и построила свой собственный сервис по хостингу аудио-социальной сети. Стоит отметить, что в отличии от конкурента приложение от Spotify запускается как на iOS, так и на Android на более чем 135 рынках по всему миру. Более того, любой пользователь сможет размещать или участвовать в живых трансляциях, используя свою существующую учетную запись Spotify. Будут группы и встроенная функция поиска для подбора запланированных конференций, а также простой способ создать новую комнату, отправив приглашение всем желающим. Spotify также имеет встроенные средства управления чатом, хотя, честно говоря, он не пользуется особым спросом на рынке, так как пользователи в процессе чаще слушают, чем задают вопросы. Вопрос лишь в необходимости данного сервиса на рынке — далеко не всем пользователям это необходимо.