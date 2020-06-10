Стала известна цена фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5

Популярный магазин JD.com раскрыл цену на фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, официальная презентация которого ожидается уже завтра. Итак, на грядущую новинку уже принимают предзаказы по цене в 189 юаней или около 27 долларов. Стало быть, цена останется на уровне Mi Band 4 при возросших возможностях.

Напомним, что Mi Band 5 получит увеличенный до 1,2-дюйма дисплей, новое зарядное устройство и крепление к ремешку, модуль NFC для бесконтактных платежей в международной версии, функцию измерения SpO2 (насыщения крови кислородом), отслеживания менструального цикла, возможность использования в качестве удалённой кнопки спуска затвора для смартфона, а также пять новых спортивных режимов – эллиптический и гребной тренажёр, йога, скакалка и велосипед для помещений.