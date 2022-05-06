Starlink теперь можно брать в путешествия…

Starlink говорит, что эта функция доступна только в том случае, если пользователи находятся на том же континенте, что и их зарегистрированный служебный адрес. Если вы используете Starlink в другой стране более двух месяцев, вам необходимо изменить зарегистрированный адрес на адрес в этой юрисдикции. Starlink по-прежнему не поддерживает использование в движении, поэтому вам нужно будет найти стационарное место, которое находится в зоне обслуживания и имеет хороший обзор неба. Клиенты, находящиеся по зарегистрированному сервисному адресу, получат приоритетный доступ к сети. «Когда вы переносите свой Starlink в новое место, эта расстановка приоритетов может привести к ухудшению качества обслуживания, особенно в периоды пикового использования или перегрузки сети», — написали специалисты Starlink на странице поддержки.