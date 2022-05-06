Starlink теперь можно брать в путешествия

У людей, которые любят походы или поездки на выходные теперь есть еще один способ доступа в интернет, когда они устраивают остановку на ночь — если они не возражают таскать с собой оборудование Starlink и платить 135 долларов в месяц. Новая функция под названием «Переносимость» позволяет пользователям временно использовать Starlink, когда они находятся вдали от дома. В США «Переносимость» стоит 25 долларов в месяц. Это сверх обычной платы за обслуживание, которую SpaceX недавно увеличила до 110 долларов в месяц. Оборудование теперь стоит 599 долларов для тех, у кого нет предварительного заказа. Помимо стоимости, есть несколько других ограничений мобильности. Например, не стоит брать с собой терминал в трансатлантическое путешествие.

Starlink говорит, что эта функция доступна только в том случае, если пользователи находятся на том же континенте, что и их зарегистрированный служебный адрес. Если вы используете Starlink в другой стране более двух месяцев, вам необходимо изменить зарегистрированный адрес на адрес в этой юрисдикции. Starlink по-прежнему не поддерживает использование в движении, поэтому вам нужно будет найти стационарное место, которое находится в зоне обслуживания и имеет хороший обзор неба. Клиенты, находящиеся по зарегистрированному сервисному адресу, получат приоритетный доступ к сети. «Когда вы переносите свой Starlink в новое место, эта расстановка приоритетов может привести к ухудшению качества обслуживания, особенно в периоды пикового использования или перегрузки сети», — написали специалисты Starlink на странице поддержки.
Telegram Premium уже есть на iOS…
Telegram Premium уже есть на iOSTelegram, похоже, тестирует еще один способ, с помощью которого суперпопулярное приложение для обмена соо…
В плагине WordPress нашли уязвимость - она есть на 3 млн сай…
В плагине WordPress нашли уязвимость - она есть на 3 млн сайКак сообщает информационное издание Ars Technica, за последние несколько дней миллионы сайтов WordPress п…
Starlink теперь можно брать в путешествия…
Starlink теперь можно брать в путешествияУ людей, которые любят походы или поездки на выходные теперь есть еще один способ доступа в интернет, ког…
Google удалит важнейшую функцию из Chrome на Android…
Google удалит важнейшую функцию из Chrome на AndroidGoogle объявила, что скоро удалит функцию Chrome для Android, которая в течение многих лет помогала людям…
Google повторно убила Google+…
Google повторно убила Google+Google+ покинул этот бренный мир, отправившись на большое кладбище приложений, еще в 2019 году. Не совсем…
Instagram добавила лайки историям…
Instagram добавила лайки историямInstagram от Meta представляет новый способ взаимодействия людей со Stories. С сегодняшнего дня вы можете…
Хакеры украли NFT на 1,7 млн долларов…
Хакеры украли NFT на 1,7 млн долларовТорговая площадка NFT OpenSea расследует «фишинговую атаку», в результате которой более двух десятков ее …
На Google подали в суд на 2,8 миллиарда долларов…
На Google подали в суд на 2,8 миллиарда долларовШведский сервис сравнения цен PriceRunner объявил, что подает в суд на Google на 2,1 миллиарда евро (2,4 …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor