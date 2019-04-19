Стартовал открытый тест ботов OpenAI для Dota 2

Разработчики OpenAI для Dota 2 открыли временный доступ к игре с ботами для всех желающих.

Попробовать свои силы можно в двух игровых режимах — одиночном и командном.

«Competitor mode» предлагается сыграть готовой командой из пяти человек, а в «Teammate mode» напарники будут подобраны автоматически.

Напомним, что команда ботов OpenAI сегодня ночью обыграли OG по счетом 2:0 в рамках шоу-мачта. Разработчики также заявили, что кроме этой серии их боты обыграли еще три команды: Team Lithium, Alliance и SG e-sports.