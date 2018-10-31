Стартовали продажи видеорегистратора DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K

DIGMA выпускает новый многофункциональный видеорегистратор DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Устройство выделяется записью в формате 4K, комплектной камерой заднего вида, а также функцией GPS антирадара. DIGMA, ведущий производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый многофункциональный видеорегистратор DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K. Устройство выделяется записью в формате 4K, комплектной камерой заднего вида, а также функцией GPS антирадара.

В видеорегистраторе есть дополнительный функционал благодаря встроенному модулю GPS. Устройство умеет предупреждать пользователя о превышении установленной скорости или о приближении к полицейскому радару. База данных радаров и камер доступна для обновления. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять видеорегистратором удалённо через специальное приложение для мобильных устройств на базе Android и iOS.