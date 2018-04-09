Стартовали продажи видеорегистратора Mio MiVue C380D

Стартовали продажи нового видеорегистратора Mio MiVue C380D. Компактный и функциональный регистратор поставляется с дополнительной камерой заднего вида, которая расширяет возможности контроля над дорожной ситуацией. Видеорегистратор MiVue C380D пополнил серию MiVue С. В нее входят самые компактные и практичные устройства Mio. Новинка сохранила такие преимущества регистраторов MiVue, как высокое качество съемки при любом освещении, широкая функциональность и удобство настройки. При этом она компактна и не перекрывает обзор. MiVue C380D получил простой и лаконичный дизайн, а фирменная система крепления позволяет быстро снимать регистратор с кронштейна и поворачивать его одной рукой в любом направлении – например, для записи разговора с сотрудником ГИБДД.

Главной же особенностью Mio MiVue C380D стало наличие в комплекте дополнительной камеры заднего вида. Она крепится на стекло надежным скотчем 3M и подключается к видеорегистратору с помощью кабеля, входящего в комплект. Длины кабеля достаточно, чтобы незаметно спрятать его под салонной обшивкой автомобиля. Камера очень компактна, совсем не мешает обзору через салонное зеркало заднего вида и при этом записывает высококачественное видео в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду. За детализированное и яркое изображение, получаемое с основной и дополнительной камер MiVue C380D, отвечают современные сенсоры Sony’s Exmor IMX323 и просветленная стеклянная оптика с инфракрасным фильтром, углом обзора 130 градусов, диафрагмой F1.8. Продажи видеорегистратора Mio MiVue C380D в России уже стартовали. Рекомендованная розничная цена полного комплекта – 11 990 руб.