Стартует крупнейший турнир по VR-версии «World of Tanks»

Наконец свершилось то, о чем мечтали миллионы фанатов «World of Tanks» - вышла VR-версия их любимой игры. Лучший способ заявить о новой игре – устроить турнир с хорошими призами. Собственно, Wargaming совместно с Neurogaming, так и сделали - объявили о старте всероссийского турнира по «World of Tanks» VR, который обещает стать самым масштабным киберспортивным VR-турниром в мире.

Чтобы принять участие в соревновании, не нужно ничего сверхъестественного. Достаточно лишь прийти на одну из 30 специально оборудованных площадок в 7 городах России с 11 мая по 6 июня, оплатить небольшой стартовый взнос (200-300 рублей), надеть очки виртуальной реальности и, оказавшись в танке Т-44-100, за отведенное время набить как можно больше фрагов, избегая попаданий в себя. Будут учитываться 5 самых результативных попыток.

Лучшие 32 игрока получат приглашение в Москву на финал турнира, который пройдет в «VRPark Сити» - самом крупном парке виртуальной реальности в Европе. Победитель уедет домой на новеньком внедорожнике УАЗ Патриот в спецверсии World of Tanks Edition, за второе место полагается геймерский ноутбук от MSI, за занявший третье получит новейшую VR-систему HTC VIVE Pro, под которую, кстати, будет выпущена отдельная HD-версия WoT VR.

- Наша задача – выпустить WoT на всех платформах, и мы активно добиваемся цели, - поделился с нами автор игры «World of Tanks» Слава Макаров. – Виртуальная реальность – это динамически развивающаяся платформа, и выход не ней игры был лишь вопросом времени. Мы рассматриваем эту платформу, как современные игровые автоматы, когда люди будут приходить в специально оборудованное место и наслаждаться игрой, не тратя огромные деньги на приобретение оборудования.

Наш киберспорт открыт для всех: не обязательно быть заядлым геймером — стать победителем и побороться за ценные призы сможет каждый, даже ребенок. Мы не исключаем, что когда технологии виртуальной реальности станут доступнее, то VR-версия появится и на домашних ПК, а пока я почти уверен, что следующей освоенной платформой станет умный утюг.