Steam борется со спамерами

Одной из проблем, связанных с оценкой контента пользователями, является вероятность того, что некоторые из этих обзоров могут быть написаны не совсем добросовестно.

Недавно Rotten Tomatoes предприняли новые шаги для управления влиянием поддельных обзоров, представленных для Captain Marvel, в то время как Netflix отреагировал на несколько случаев «бомбардировки обзорами», полностью удалив письменные обзоры из своего сервиса. За прошедшие годы Steam предпринял несколько разных шагов для решения этой проблемы, но теперь его последний ответ - это комбинация групп автоматического сканирования и модерации. В блоге они объяснили план: «мы собираемся выявлять отзывы для проверки, не относящиеся к теме, и удалить их из оценки за обзор». На практике у них есть инструмент, который отслеживает обзоры в режиме реального времени, чтобы обнаружить «аномальную» активность, которая предполагает, что что-то происходит не так. Он предупреждает группу модераторов, которые затем могут просматривать обзоры, которые будут расследовать, и если они обнаружат, что существует множество обзоров не по теме, то они предупредят разработчика и удалят эти отзывы. В последний раз было слышно о значительных изменениях в Steam для борьбы с бомбардировкой и спамом в 2017 году.