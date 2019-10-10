Steam начнет тестирование новой функции Remote Play Together

Steam представил новую функцию «Remote Play Together», которая позволяет людям играть в локальные многопользовательские компьютерные игры онлайн друг с другом. Согласно странице разработчиков Steamworks , Remote Play Together будет работать автоматически для «всех локальных многопользовательских, локальных кооперативных и разделенных экранов».

Эта технология транслирует ваш экран вашему другу, собирает их данные и отправляет их обратно в игру, так что вы оба играете в одну и ту же игру, глядя на одно и то же. Выпуск новой функции запланирован в бета-версии в течение недели 21 октября.