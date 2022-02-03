Steam теперь показывает размер игры до того, как вы нажмете «Установить»

Это изменение произошло после того, как в сентябре Valve обновила свою страницу загрузок, чтобы сделать ее более информативной. Капитальные изменения включают в себя улучшенный раздел для управления хранилищем, а также отображение более подробной информации о ходе загрузки и ходе установки. В 2019 году Valve изменила дизайн своих библиотек Steam, чтобы упростить поиск игр, посмотреть, во что играют друзья, и следить за обновлениями или новостями от разработчиков игр. Discord, и Epic Games Store подтолкнули Valve к модернизации Steam, который часто отставал в удобстве использования и дизайне.