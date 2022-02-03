Steam теперь показывает размер игры до того, как вы нажмете «Установить»

Steam теперь позволяет пользователям видеть размер игры до того, как они ее установили. На страницах библиотеки игр, наконец, будет указано общее пространство, необходимое для игры, без необходимости сначала нажимать «Установить», чтобы увидеть сведения о дисковом пространстве и примерное время загрузки. Это незначительное изменение, которое внедряется как часть бета-обновления Steam на этой неделе, а это означает, что оно должно стать доступным для всех пользователей Steam в ближайшие недели.

Это изменение произошло после того, как в сентябре Valve обновила свою страницу загрузок, чтобы сделать ее более информативной. Капитальные изменения включают в себя улучшенный раздел для управления хранилищем, а также отображение более подробной информации о ходе загрузки и ходе установки. В 2019 году Valve изменила дизайн своих библиотек Steam, чтобы упростить поиск игр, посмотреть, во что играют друзья, и следить за обновлениями или новостями от разработчиков игр. Discord, и Epic Games Store подтолкнули Valve к модернизации Steam, который часто отставал в удобстве использования и дизайне.
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