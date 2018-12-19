Стикеры в Instagram Stories открывают новые способы взаимодействия с подписчиками

Если у вас есть учетная запись Instagram, теперь вы сможете к «историям» прикреплять интерактивные стикеры с обратным отсчетом. Например, коммерческие аккаунты смогут отсчитывать время до старта вебинаров, запуска продаж, а также окончания скидок и специальных предложений. При первом добавлении стикера с обратным отсчетом создается шаблон, который затем можно прикреплять к новым «историям». Instagram пришлет уведомление, когда обратный отсчет закончится. Стикеры с вопросами, также можно добавлять в прямые трансляции.

Наклейка становится более универсальной, поскольку пользователи теперь могут отвечать на вопросы музыкой. Совместное использование песни открывает пользователю камеру для фото или видео во время воспроизведения музыки в фоновом режиме, а также есть новые эффекты камеры, которые будут реагировать на воспроизводимую музыку. Обновления выходят на iOS и Android в ближайшее время.