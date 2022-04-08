Сторонние приложения более популярны, чем приложения Apple

Apple опубликовала новый отчет, подготовленный по заказу Analysis Group, о популярности приложений в своем магазине приложений. Apple пристально следит за тем какие приложения использую пользователи больше всего, из отчета можно понять что собственные приложения приложения Apple менее популярны. Например, Spotify более популярен, чем Apple Music, в большинстве стран.

Другим примером является Netflix, который значительно более популярен, чем собственное потоковое приложение Apple, Apple TV, есть гораздо больше приложений, которые более популярны, чем Apple. В отчете анализируются приложения от Apple и сторонних разработчиков по многим популярным типам приложений с разбивкой по региональным и глобальным лидерам. Он также показывает, сколько каналов теперь есть у разработчиков для распространения своих приложений — от мобильных платформ до ПК и консолей для видеоигр. В отчете также представлен глубокий анализ самых разных типов приложений, от сервисных приложений, которые предлагают потоковое телевидение, фильмы или музыку, до основных функций смартфона, таких как общение.
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