Сторонние приложения более популярны, чем приложения Apple…

Другим примером является Netflix, который значительно более популярен, чем собственное потоковое приложение Apple, Apple TV, есть гораздо больше приложений, которые более популярны, чем Apple. В отчете анализируются приложения от Apple и сторонних разработчиков по многим популярным типам приложений с разбивкой по региональным и глобальным лидерам. Он также показывает, сколько каналов теперь есть у разработчиков для распространения своих приложений — от мобильных платформ до ПК и консолей для видеоигр. В отчете также представлен глубокий анализ самых разных типов приложений, от сервисных приложений, которые предлагают потоковое телевидение, фильмы или музыку, до основных функций смартфона, таких как общение.