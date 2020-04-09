Стриминговый сервис Disney + набрал 50 миллионов подписчиков

2020-04-09, Автор - Ramil; Продукт - Disney +; [82]
Полгода назад Disney представила собственный стриминговый сервис Disney + в которой находится вся библиотека компании. За короткий промежуток времени сервис достиг отметки в 50 миллионов платных подписчиков.

Сервис Disney + охватывает больше стран, чем какой-либо сервис. Число подписчиков с каждым днем только увеличивается, какой отметки она достигнет, остается лишь гадать.

Рекордсменом в этой области является компания Netflix. За 10 лет работы сервиса ей удалось привлечь 167 миллионов подписчиков.

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