Стриминговый сервис Disney + набрал 50 миллионов подписчиков

Полгода назад Disney представила собственный стриминговый сервис Disney + в которой находится вся библиотека компании. За короткий промежуток времени сервис достиг отметки в 50 миллионов платных подписчиков.

Сервис Disney + охватывает больше стран, чем какой-либо сервис. Число подписчиков с каждым днем только увеличивается, какой отметки она достигнет, остается лишь гадать.

Рекордсменом в этой области является компания Netflix. За 10 лет работы сервиса ей удалось привлечь 167 миллионов подписчиков.