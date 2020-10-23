Стриминговый сервис Quibi закрывается

Quibi - короткая форма службы потокового мультимедиа , ориентированная на потребление только с мобильных устройств, закрывается примерно через шесть месяцев после официального запуска.

Quibi стал самым недолговечным поставщиком услуг потокового видео. Согласно отчету в сети, основатель компании Джеффри Катценберг и главный исполнительный директор Мег Уитман решили закрыть службу, чтобы вернуть как можно больше капитала инвесторам, вместо того, чтобы пытаться продлить жизнь компании и рисковать потерять больше денег.