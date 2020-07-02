Суперкомпьютер Fujaku Fugaku обеспечивает 415 TFLOPS вычислительной мощности

По результатам теста производительности High Performance Linpack (HPL) суперкомпьютер из Японии Fujaku Fugaku стал новым лидером среди самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Он превзошел в 2,8 раза систему IBM Summit, которая возглавляла список почти целый год.

Для работы такого суперкомпьютера требуется 28,335 кВт электроэнергии. В Fujaku Fugaku установлено 158 976 процессоров A64FX, соединенных с помощью проприетарного Tofu interconnect от Fujitsu. Общее количество ядер в суперкомпьютере составило 7,3 миллиона.