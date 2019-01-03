Сверхъестественное 14 сезон доступен онлайн в отличие от отечественных сериалов

Ни для кого не является секретом, что отечественные правообладатели вытирают ноги об своих пользователей как могут. Активно борются они с пиратским распространением контента в Интернете и делая вид, что предоставляют доступ к отечественным фильмам бесплатно ограничивают его тогда, когда им надо. Цель очевидна - увеличить количество подписчиков на платных сервисах. К примеру, сериал "Полицейский с рублевки" с 02.01.2019 на видеохостинге Rutube многим пользователям с IP адресами Москвы выдает "Увы! Правообладатель ограничил доступ к данному видео для вашего региона. Нам очень жаль:(" С нашей точки зрения причина ясна - тот кто хочет посмотреть сам сериал после просмотра новогодней серии в кинотеатре - пусть оформляет платную подписку. Многие пользователи идут иным путем - они смотрят американский сериалы. К примеру, "Сверхъестественное", 14 сезон которого доступен бесплатно во всем Рунете.

Достаточно набрать в поисковой системе сверхъестественное смотреть онлайн и уже на первой странице вы получаете список сайтов, которые готовы вам показать бесплатно любую из серий 14-го сезона. Сериал снимается с 2005 года, в нашей стране показывается с 2007 года - проблем с онлайн версиями нет, все они доступны в Интернете и никто не ограничивает вам его показ. Как ни странно, по Кинопоиску рейтинг Сверхъестественного оказался выше, чем у отечественного сериала упомянутого выше, хотя интересуются им по данным поисковой системы Яндекс, меньше.

Сверхъественное фантастический сериал, который за четырнадцать сезонов пережил смену многих актеров и стал самым продолжительным сериалом в мире. До данного сериала на лидерские позиции претендовали "Тайны Смолвия", которые ограничились 218 эпизодами. Первый сезон просмотрело более 5,6 миллионов зрителей, остальные сезоны просматривают по 2-3 миллиона. Различные сезоны сериала номинированы на множество различных премий, которые стали победителями в десятках из них. На основе различных серий телесериала были выпущены десятки различных книг, которые получили высокую оценку читателей британского подразделения "Amazon".