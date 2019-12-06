Свежее обновление Opera v55 для Android

В последней версии Opera для Android разработчики повторно реализовали возможность затемнять пользовательский интерфейс с нуля, чтобы предоставить пользователям полноценный и настраиваемый ночной режим.

Например, есть новая дополнительная опция затемнения, которая позволяет вам переходить в супер-темное, минимизируя свет. Кроме того, эта версия устраняет необходимость в специальных разрешениях наложенных устройством.

Также при использовании ночного режима с Opera вы можете использовать темную виртуальную клавиатуру на вашем смартфоне. Обновление v55 также дает возможность быстро переключать вкладки, проводя по нижней панели, избавляя от необходимости заходить в галерею вкладок. Браузер также поставляется с полной поддержкой Android 10.