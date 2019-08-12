Свежее обновление Telegram приносит мощные функции

Telegram с возможностью размещения групповых чатов любого размера становится все более популярным. Разработчики объявили об обновлении, которое включает в себя новую функцию под названием Slow Mode. Это позволяет администратору увеличить время ожидания участника группового чата между отправкой сообщений.

Период времени может варьироваться от без задержки до одного часа между комментариями. Это сделано для того, чтобы сделать разговоры в группе более упорядоченными, одновременно повышая ценность каждого отдельного сообщения.

Обновление также добавляет Silent Messages, которая позволяет отправлять сообщения людям, которые находятся в ситуации, когда излишний шум будет неуместным. Таким образом, удержание кнопки отправки доставит сообщение без шума, даже если получатель не включил функцию «Не беспокоить».

Telegram также дает владельцам групп возможность устанавливать собственные заголовки. Кроме того, у видео теперь есть предварительный просмотр миниатюр, а добавление временной метки к заголовку превратит это время в ссылку. При нажатии на ссылку видео начнется именно с этого момента.

Пользователи Android заметят новое меню вложений с более крупными миниатюрами для фотографий и видео, что облегчит им выбор медиафайлов, которыми они хотят поделиться. Проведение вверх покажет всю галерею. И, наконец, новый темный режим в iOS можно изменить, чтобы создать различные оттенки фона.