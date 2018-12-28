T-Mobile Content Transfer позволяет легко передавать данные между iOS и Android

Если вы стали обладателем нового Apple iPhone и вам нужно перенести данные с текущего телефона Android, приложение T-Mobile Content Transfer поможет вам в этом. Во-первых, вы должны загрузить приложение на старое и новое устройство из App Store или Google Play Store. Для использования приложения T-Mobile Content Transfer необходимо, чтобы оба телефона были подключены к одному и тому же сигналу Wi-Fi.

Откройте приложение на обоих устройствах и примите все разрешения. На старом телефоне нажмите «С этого телефона». На новом телефоне нажмите «К этому телефону». На старом телефоне появится QR-код, и вам необходимо отсканировать его, используя новый гаджет. Выберите контент, который вы хотите передать, и нажмите кнопку «Передать» на новом устройстве. Помните, что контент, защищенный Digital Rights Management (DRM), не может быть передан. Приложение сообщит вам, когда процесс передачи будет завершен.