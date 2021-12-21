TSMC получает разрешение Тайваня на строительство завода по производству микросхем в Японии

Тайвань только что дал TSMC зеленый свет на свои планы по созданию нового завода по производству микросхем в Японии. Утверждение было дано Комиссией по инвестициям Тайваня в начале этой недели.

По сообщению, инвестиционная комиссия Министерства экономики заявила, что планы тайваньского производителя микросхем были одобрены, поскольку возможности компании по производству полупроводников по крайней мере на поколение опережают ее японские аналоги. Другими словами, крупнейший в мире производитель микросхем, работающий по контракту, не сталкивается с рисками, связанными с утечкой его высокотехнологичной технологии обработки микросхем его конкурентам.

Примечательно, что в новом проекте TSMC работает вместе с Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) в форме совместного предприятия Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM). Завод по производству микросхем будет расположен в префектуре Кумамото и будет производить менее совершенные микросхемы на основе техпроцесса 22 и 28 нм, которые используются в микроконтроллерах и датчиках изображения. Это означает, что производимые чипы найдут широкое применение в таких отраслях, как бытовая электроника и даже в автомобилях.