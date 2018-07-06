Taobao теперь работает и в России

5 июля 2018 года, известная корпорация AliBaba Group объявила о запуске нового AliExpress на российской территории, в рамках которого можно покупать любые товары по рекордно низким ценам. Речь идет о маркетплейсе TaoBao, на полках которого уже доступно более 3 млн наименований.

Подготовка к запуску в России велась более двух месяцев, а 5 июля 2018 года, случился его запуск. Онлайн-магазин TaoBao и готов продать россиянам целых 3 млн товаров, но на AliExpress их в 10 раз больше, то есть новая торговая площадка имеет лишь 10% от ассортимента оригинального магазина. По официальным данным, каждый день число доступных товаров будет увеличиваться. По этому уже к концу нынешнего года ассортимент планируется расширить на 2 – 3 млн наименований.

Важно заметить, что товары с TaoBao и AliExpress не повторяются. За доставку товаров в ответе компания Cainaio, которая обещает доставлять все товары в срок до двух недель, тогда как средний срок доставки для крупных городов России составит около 8 дней.