Team LDLC подписала Happy

Team LDLC.com анонсировала последнего участника своих рядах по CS:GO. Им стал , бывший игровой координатор Team Vitality. Об этом французская организация объявила в твиттере.

Профессиональный игрок в CS:GO. Двукратный чемпион турниров Major (в составе Team LDLC.com) в 2014 и (в составе Team EnVyUs) в 2015 годах.

Happy — профессиональный игрок в Counter-Strike. Был топовым французским игроком по Counter-Strike: Source. В 2012 году перешёл на Counter-Strike: Global Offensive. В новой версии популярного шутера успел примерить форму многих французских коллективов, но большую часть карьеры провёл в LDLC.com, с которой и добился огромной популярности. В начале 2015 года вместе с тиммейтами перешёл в Team EnVyUs. Винсен является обладателем титулов двух major-турниров, а именно DreamHack Winter 2014 и DreamHack Open Cluj-Napoca 2015. В 2014 и 2015 годах входил в десятку лучших игроков мира по версии портала hltv.org.

Состав Team LDLC:

Энжин MAJ3R Купели;

Кристоф SIXER Ксиа;

Александр xms Форте;

Родольф roden Бьянко (испытательный срок);

Винсен Happy Шопенгауэр;

Стив Ozstrik3r Флавини (тренер).