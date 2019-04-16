Team Liquid и Cloud9 встретятся в группе на первом мейджоре по PUBG

Организаторы FACEIT Global Summit: PUBG Classic провели посев участников в первой стадии турнира. Team Liquid и Cloud9 попали в группу A — в первых матчах чемпионата они поборются с командами из группы B, куда попали ENCE eSports и Team Envy.

В первой стадии FACEIT Global Summit участники сыграют по круговой системе: этап пройдет в 3 раунда — матчи групп A и B, B и C, A и C. В результате каждая команда проведет по 12 встреч и получат очки в зависимости от занятых мест и количество сделанных фрагов. Топ-8 группового этапа пройдут в финал, а остальные коллективы поборются в дополнительной стадии.

Базовый призовой фонд составит $400 тыс. — к нему добавят 25% от вырученных средств с продажи тематических внутри игровых предметов.

FACEIT Global Summit: PUBG Classic пройдет 16-21 апреля в Лондоне и станет первым чемпионатом соревновательного сезона 2019 года.

Три региона, которые покажут наилучшие результаты, также получат по одному дополнительному слоту на PUBG Global Championship 2019.