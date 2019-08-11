Технически революционное достижение

Возможность создания двухатомных слоев позволяет осуществить настоящий прорыв в сегменте так называемых 2D-материалов. К слову, подобную революцию в своё время произвёл открытый в 2004 году графен, но ряд препятствий с его массовым получением сделал материал слишком узкопрофильным.Золотые пластины такой толщины оказались в десять раз эффективнее используемых сейчас каталитических подложек. Для медицинской сферы это означает существенное сокращение времени, которое уходит на диагностические тесты и лабораторные исследования. Кроме того, используя столь тонкие золотые пластины, можно эффективнее очищать воду при меньших затратах дорогостоящего металла.Созданная в лабораторных условиях плёнка в миллионы раз тоньше по сравнению с ногтевой пластиной человека. Полученные образцы золота, которые исследователи назвали «хлопьями», гибкие, и могут использоваться во многих устройствах, начиная от гнущихся прозрачных дисплеев и заканчивая электронными токопроводящими чернилами.